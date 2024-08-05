Советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на высказывание настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачева, который выступил против равенства прав и обязанностей между мужчинами и женщинами. Об этом Поклонская написала в своем Telegram-канале.
Поклонская раскритиковала слова Ткачева
Юрист назвала рассуждения Ткачева ханжеством. По ее мнению, подобные заявления оскорбительны для всех женщин, которые в России «имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности». По ее мнению, женщинам нужна власть для восстановления справедливости.
Отвечу на вопрос, зачем же «женщины лезут во власть» — чтобы справедливость была, и не нужно было бетон таскать, и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью. А не «бумажки перекладывать», теряя счастье семейного бытия
При этом мужчинам не следует «терять своего природного качества быть достойными и благородными защитниками», а также «доводить до такого состояния женщину, что она вынуждена укладывать асфальт на дорогах», пока те «проповедуют средневековые ценности или делят «власть».
Протоирей увидел призвание женщин в семейной жизни
В проповеди, опубликованной на YouTube-канале, Ткачев заявил, что женщина «всю жизнь была домоседкой, домохозяйкой», а также источником «мудрости, хитрости житейской, знания какого-то». По его мнению, она «должна быть домашним доктором». Кроме того, женщине следует кормить семью, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала».
Однако позже женщины начали требовать равноправия, избирательных прав, а затем «во власть захотели лезть зачем-то». Священнослужитель задумался, для чего женщине власть и «что ей нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо». Он выразил сомнение, зачем становиться депутатом, если «тебя любят, у тебя дети есть, тебе что, заняться, что ли, нечем».
В начале июля Ткачев заявил, что у россиянок нет прав на эмбрионы внутри них. По его мнению, нельзя делать аборт, поскольку женщина не знает, кто может родиться — «возможно, великий человек».
В Госдуме раскритиковали мнение Ткачева
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с RTVI отнесла слова Ткачева к «позавчерашнему веку, периоду до 1917 года». Она подчеркнула, что согласно Конституции России, мужчины и женщины равны с 1918 года.
Это не связано со счастьем, с наличием детей. Мама с детьми может быть прекрасным политиком или бизнесменом, так же как и прекрасной домохозяйкой
В свою очередь, первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что в политике должны участвовать как мужчины, так и женщины. Они «обладают материнским чувством, особой интуицией», подчеркнула она. Кроме того, женщины «по-другому мыслят и понимают, чего не хватает».
Путин заявлял об уникальной роли женщин в России
Женщины в России играют особую роль, заявлял президент России Владимир Путин. Он выразил удивление, как им удается сочетать карьеру и семью. По его мнению, в стране следует увеличить число женщин наи руководящих постах.
Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное
Путин признавал, что государство заинтересовано в решении демографической проблемы, поэтому приветствует сохранение россиянками детей. Однако он отметил, что права женщин должны соблюдаться.
В 2023 году в Госдуму внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Авторы инициативы называли его целью повышение рождаемости.
Однако позже комитет Госдумы выступил против законопроекта. По мнению Путина, снижение рождаемости в России связано с социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями.
В свою очередь, правительство России увидело нарушение прав женщин в запрете абортов в частных клиниках. Кабмин подчеркнул, что предполагаемые изменения не согласуются с конституционными критериями допустимости ограничения прав и свобод граждан.