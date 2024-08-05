Поклонская заявила о нужде женщин во власти для восстановления справедливости

Советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на высказывание настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачева, который выступил против равенства прав и обязанностей между мужчинами и женщинами. Об этом Поклонская написала в своем Telegram-канале.

Поклонская раскритиковала слова Ткачева

Юрист назвала рассуждения Ткачева ханжеством. По ее мнению, подобные заявления оскорбительны для всех женщин, которые в России «имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности». По ее мнению, женщинам нужна власть для восстановления справедливости.

Отвечу на вопрос, зачем же «женщины лезут во власть» — чтобы справедливость была, и не нужно было бетон таскать, и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью. А не «бумажки перекладывать», теряя счастье семейного бытия Наталья Поклонская советник генпрокурора России

При этом мужчинам не следует «терять своего природного качества быть достойными и благородными защитниками», а также «доводить до такого состояния женщину, что она вынуждена укладывать асфальт на дорогах», пока те «проповедуют средневековые ценности или делят «власть».

Протоирей увидел призвание женщин в семейной жизни

В проповеди, опубликованной на YouTube-канале, Ткачев заявил, что женщина «всю жизнь была домоседкой, домохозяйкой», а также источником «мудрости, хитрости житейской, знания какого-то». По его мнению, она «должна быть домашним доктором». Кроме того, женщине следует кормить семью, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала».

Однако позже женщины начали требовать равноправия, избирательных прав, а затем «во власть захотели лезть зачем-то». Священнослужитель задумался, для чего женщине власть и «что ей нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо». Он выразил сомнение, зачем становиться депутатом, если «тебя любят, у тебя дети есть, тебе что, заняться, что ли, нечем».

В начале июля Ткачев заявил, что у россиянок нет прав на эмбрионы внутри них. По его мнению, нельзя делать аборт, поскольку женщина не знает, кто может родиться — «возможно, великий человек».

В Госдуме раскритиковали мнение Ткачева

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с RTVI отнесла слова Ткачева к «позавчерашнему веку, периоду до 1917 года». Она подчеркнула, что согласно Конституции России, мужчины и женщины равны с 1918 года.

Это не связано со счастьем, с наличием детей. Мама с детьми может быть прекрасным политиком или бизнесменом, так же как и прекрасной домохозяйкой Яна Лантратова первый зампред комитета Госдумы по просвещению

В свою очередь, первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что в политике должны участвовать как мужчины, так и женщины. Они «обладают материнским чувством, особой интуицией», подчеркнула она. Кроме того, женщины «по-другому мыслят и понимают, чего не хватает».

Путин заявлял об уникальной роли женщин в России

Женщины в России играют особую роль, заявлял президент России Владимир Путин. Он выразил удивление, как им удается сочетать карьеру и семью. По его мнению, в стране следует увеличить число женщин наи руководящих постах.

Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное Владимир Путин президент России

Путин признавал, что государство заинтересовано в решении демографической проблемы, поэтому приветствует сохранение россиянками детей. Однако он отметил, что права женщин должны соблюдаться.