Комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках

«Ведомости»: комитет Госдумы не поддержал запрет на аборты в частных клиниках

После анализа позиций Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций комитет Госдумы по охране здоровья пришел к выводу, что необходимо сохранить права выборы женщиной врача и медицинской организации для проведения аборта. Письмо о том, что профильный комитет нижней палаты парламента выступил против законопроекта о запрете на аборты в частных клиниках, направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

Подлинность письма подтвердили два источника в Госдуме. Ее комитет также выступил за продолжения развития механизма доабортного консультирования. В документе со ссылкой на данные Минздрава говорится, что в 2022 году доля женщин, которые отказались от прерывания беременности и прошли доабортное консультирование, составила почти 23 процента. Это позволило сохранить 47 598 беременностей, утверждается в письме.

Депутаты также рекомендовали формировать положительные репродуктивные установки у женщин и сообщать им о возможных мерах господдержки, предлагается также усилить контроль за работой частных клиник.

Комитет Госдумы считает, что инициатива о запрете прерывания беременности в частных медицинских организациях требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин».

13 декабря в Госдуму внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Авторы инициативы — депутаты Заксобрания Нижегородской области — в пояснительной записке указали, что такая инициатива поможет увеличить рождаемость.

Несмотря на то, что на федеральном уровне инициатива пока не получила одобрения, в части регионах уже ввели наказание за «склонение» к прерыванию беременности и вывели процедуру из списка услуг частных клиник — как утверждается, в добровольном порядке. В других субъектах активно обсуждают эти меры, несмотря на негативную реакцию общественности, врачей и демографов. Так, более чем в 10 регионах вводят или обсуждают соответствующие меры. Среди них Крым, Курская область, Мордовия, Татарстан, Нижегородская область и Пензенская область.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин предрек последствия в случае запрета абортов в частных клиниках России. Он напомнил, что случилось после начала антиалкогольной кампании в СССР в 1980-х годах. Глава государства также призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов, при этом подчеркнув, что если женщины сохраняли жизнь детям, демографическая проблема решилась бы.