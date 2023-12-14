Путин предрек последствия в случае запрета абортов

Путин: возможный запрет абортов в России приведет к печальным последствиям

Возможный запрет абортов в России приведет к печальным последствиям. Такой сценарий предрек в ходе прямой линии президент Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Комментируя назревшую общественную дискуссию, Путин вспомнил ход антиалкогольных кампаний в 80-е годы.

«Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от отравлений этими суррогатами. И в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно», — отметил глава государства.

Путин согласился, что государство заинтересовано, чтобы ради решения демографической проблемы «женщины принимали решение в пользу сохранения ребенка». Однако права женщин должны соблюдаться, призвал он.

Российский лидер также подчеркнул, что в стране существует множество направлений по поддержке материнства и за социальный блок отвечает правительство.

Ранее Минздрав России ужесточил оборот препаратов для абортов. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Предметно-количественному учету будут подлежать мифепристон и мизопростол. На фоне этого россиянки стали скупать препараты от нежелательной беременности.