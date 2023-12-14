Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 14 декабря 2023Россия

Путин предрек последствия в случае запрета абортов

Путин: возможный запрет абортов в России приведет к печальным последствиям
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Возможный запрет абортов в России приведет к печальным последствиям. Такой сценарий предрек в ходе прямой линии президент Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Комментируя назревшую общественную дискуссию, Путин вспомнил ход антиалкогольных кампаний в 80-е годы.

«Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от отравлений этими суррогатами. И в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно», — отметил глава государства.

Путин согласился, что государство заинтересовано, чтобы ради решения демографической проблемы «женщины принимали решение в пользу сохранения ребенка». Однако права женщин должны соблюдаться, призвал он.

Материалы по теме:
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
«Я была ужасно напугана» Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
«Я была ужасно напугана»Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
19 июля 2023

Российский лидер также подчеркнул, что в стране существует множество направлений по поддержке материнства и за социальный блок отвечает правительство.

Ранее Минздрав России ужесточил оборот препаратов для абортов. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Предметно-количественному учету будут подлежать мифепристон и мизопростол. На фоне этого россиянки стали скупать препараты от нежелательной беременности.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны» Путин рассказал о главной проблеме с ЧВК

      Путин раскрыл объем урожая российского зерна в 2023 году

      Путин пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток

      Саундтрек к «Слову пацана» в исполнении «Цоя» стал популярен в сети

      Любителей спортзалов предупредили об опасной привычке

      Путин рассказал о растекающемся по Украине российском газе

      В России призвали создать орган для интеграции мигрантов

      Россиянин 15 лет насиловал сестру жены и получил длительный срок

      Путин порассуждал об обращении к самому себе в 2000 году

      В Финляндии захотели снова закрыть все КПП на границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости