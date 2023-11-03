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16:37, 3 ноября 2023Россия

Путин назвал острой проблему абортов

Президент Путин назвал острой проблему абортов в России

Фото: Aziz Karimov / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин назвал острой проблему абортов в стране. Об этом глава государства заявил в рамках встречи с членами Общественной палаты (ОП). Трансляция встречи доступна в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, вопрос в том, что с этой проблемой делать — запрещать продавать препараты для прерывания беременности или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния и зарплат граждан, а также помощи молодым семьям.

Глава государства подчеркнул, что в России существует множество направлений по поддержке материнства и за социальный блок отвечает правительство страны. «Все-таки государство за последние годы очень много сделало для поддержки семей с детьми», — сказал Путин.

Ранее Минздрав России ужесточил оборот препаратов для абортов. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Предметно-количественному учету будут подлежать мифепристон и мизопростол. На фоне этого россиянки начали скупать препараты от нежелательной беременности.

Кроме того, власти ряда российских регионов решили запретить «склонение к абортам». Соответствующие законы уже приняли в Мордовии и Тверской области. В Тамбовской области документ внесен в Думу главой региона. Нарушителям придется заплатить административный штраф до 200 тысяч рублей.

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Помимо этого, в России идет активное обсуждение возможности запретить аборты в частных клиниках. Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» связала эту инициативу с предложениями вывести процедуру прерывания беременности из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Она допустила, что российские политики могут консультироваться по этому вопросу с американскими религиозными деятелями, которые в разных штатах разными способами пытаются запретить аборты.

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      Константин Лысяков
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