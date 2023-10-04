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11:17, 4 октября 2023Россия

️Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности в России

Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Фото: James Yarema / Unsplash

Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Это следует из приказа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Тогда предметно-количественному учету будут подлежать препараты мифепристон, мизопростол и циклопентолат.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что ведомство разработало проект приказа по контролю оборотов препаратов для аборта. Он пообещал, что министерство будет настаивать, а также прикладывать все усилия, чтобы проект приняли до конца 2023 года. Тогда же министр призывал взять под жесткий контроль препараты для медикаментозного аборта.

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Впоследствии Минздрав опубликовал проект, который предлагает вносить препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих количественному учету. В документе подчеркивалось, что прием препаратов для аборта вне медицинской организации увеличивает риск осложнений. В министерстве объяснили необходимость таких мер тем, что аптеки зачастую практикуют продажу таких медсредств пациентам, в том числе и без рецептов.

Женщины могут медикаментозно прервать беременность на сроках до шести-семи недель. Препараты, которые для этого применяются, вызывают отторжение плодного яйца и провоцируют у женщины выкидыш. Такой аборт специалисты не рекомендуют проводить самостоятельно и советуют обращаться за консультацией к гинекологам.

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    Анастасия Шейкина
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