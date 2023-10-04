️Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности в России

Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Это следует из приказа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Тогда предметно-количественному учету будут подлежать препараты мифепристон, мизопростол и циклопентолат.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что ведомство разработало проект приказа по контролю оборотов препаратов для аборта. Он пообещал, что министерство будет настаивать, а также прикладывать все усилия, чтобы проект приняли до конца 2023 года. Тогда же министр призывал взять под жесткий контроль препараты для медикаментозного аборта.

Впоследствии Минздрав опубликовал проект, который предлагает вносить препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих количественному учету. В документе подчеркивалось, что прием препаратов для аборта вне медицинской организации увеличивает риск осложнений. В министерстве объяснили необходимость таких мер тем, что аптеки зачастую практикуют продажу таких медсредств пациентам, в том числе и без рецептов.

Женщины могут медикаментозно прервать беременность на сроках до шести-семи недель. Препараты, которые для этого применяются, вызывают отторжение плодного яйца и провоцируют у женщины выкидыш. Такой аборт специалисты не рекомендуют проводить самостоятельно и советуют обращаться за консультацией к гинекологам.