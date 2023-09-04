Стало известно отношение россиян к ограничениям продаж препаратов для аборта

«Ъ»: большинство россиян не захотели ограничений продажи препаратов для аборта

Большинство россиян поддерживают госрегулирование вопроса абортов, в то же время идея об ограничении продажи препаратов для прерывания беременности не слишком популярна. О таком отношении граждан стало известно «Коммерсанту».

Так, согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному по заказу «Ъ», 55 процентов соотечественников не захотели, чтобы инициатива Минздрава по ограничениям начала работать в действительности. Не нашли недостатков в идее ведомства 35 процентов опрошенных. Против выступили преимущественно молодежь (71 процент в группе до 25 лет и 60 процентов в группе 25–34-летних), бездетные (62 процента), жители обеих столиц (64 процента) и женщины (58 процентов).

Почти половина респондентов (47 процентов) полагают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов. Еще год назад так думали 36 процентов респондентов. Против вмешательства властей в подобные вопросы сейчас выступили 39 процентов (в 2022 году так считал 51 процент россиян). По мнению аналитиков ВЦИОМа, российскому обществу еще не удалось прийти к консенсусу по данной теме, тем не менее за минувший год баланс общественного мнения тяготеет в сторону госрегулирования абортов.

Больше других поддерживают госрегулирование абортов мужчины (51 процент), граждане с неполным средним образованием (64 процента) и жители сел (63 процента). Определенно против государственного регулирования прерывания беременности выступают чаще всего женщины (43 процента), лица до 25 лет (62 процента), жители городов-миллионников (49 процентов), активные пользователи соцсетей (46 процентов), а также те соотечественники, у кого нет детей (48 процентов).

В опросе ВЦИОМа приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

В июле Минздрав России предложил внести лекарственные средства мизопростол и мифепристон, используемые для искусственного прерывания беременности, в список подлежащих учету. В проекте подчеркивалось, что прием препаратов для аборта вне медицинской организации увеличивает риск осложнений.