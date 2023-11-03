В России начали вводить штрафы за «склонение к аборту». Почему это только навредит россиянкам?
В российских регионах начали запрещать «склонение к абортам». Впервые в стране такой закон приняли в Мордовии, затем — в Тверской области. В Тамбовской области он внесен в Думу главой региона. Во всех трех субъектах нарушителей будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Так там планируют бороться с низкой рождаемостью.
Под «склонением к искусственному прерыванию беременности» законодатели понимают уговоры, подкуп и обман беременных женщин. «Такие действия признаются угрозой для семьи», — отмечают в Заксобрании Тверской области.
Суммы штрафов одинаковые во всех регионах: от 5 до 10 тысяч рублей — для простых граждан, от 10 до 20 тысяч — для иностранцев, от 25 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц. Штрафовать будут вне зависимости от того, был сделан аборт или нет
Вместе с тем врач Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и эксперт ВОЗ, в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что женщины делают аборты не потому, что их «заманили рекламой» или уговорили, а потому, что текущая беременность для них нежелательна. «Никто из медиков не заинтересован в том, чтобы женщины делали больше абортов. И желанную беременность никто благодаря рекламе прерывать не станет. Ни на какие уговоры женщина не пойдет и беременность прерывать не будет», — подчеркнула Ерофеева.
В Мордовии аборты считают «узаконенным детоубийством»
«Аборт — это узаконенное детоубийство. Мордовия является передовым регионом, никто не сделал столько, сколько эта республика», — сказала президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина на сессии Госсобрания Мордовии в день принятия закона о запрете склонения к абортам.
Усилия Мордовии в борьбе с абортами не ограничиваются штрафами. Там пришли к выводу, что если в государственных учреждениях число абортов снижается, то в частных клиниках, наоборот, растет, «потому что там не смотрят на нравственную составляющую». По решению главы региона Артема Здунова, частные клиники в республике добровольно стали отказываться от услуг по прерыванию беременности.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова убеждена, что такую практику надо распространить на всю Россию, ведь там, где аборты в частных клиниках недоступны, якобы выше рождаемость. На основании чего делаются такие заявления и проводились ли исследования, позволяющие установить связь между доступностью абортов и демографическими показателями, неизвестно.
Мы сделали это: теперь никто в Мордовии не сможет манипулировать правами беременных. Никто не скажет: «Еще не время рожать», никто не вправе посоветовать прервать беременность, манипулировать и угрожать женщинам в ожидании ребенка. Она ждет ребенка — и пусть весь мир подождет. В Мордовии она под защитой. Она вправе быть матерью!
Наталья Москвитина поддержала Кузнецову и предложила полностью перевести аборты в государственные учреждения по всей России. В Новгородской области уже задумались о внедрении подобной практики.
Однако гинеколог Ерофеева в разговоре с «Лентой.ру» объяснила, что рождаемость эта мера не повысит, но может повысить количество подпольных абортов.
«Женщина, которая делает аборт, (...) не от большой радости принимает решение прервать беременность. И если чинить ей различные преграды, она будет искать другие пути. В совсем безвыходной ситуации женщина может попасть в руки недобросовестных людей и различных криминальных группировок», — отмечала специалист.
Закон о «склонении к абортам» может дискредитировать врачей и навредить женщинам
За информирование о медицинских показаниях к аборту во всех трех регионах обещают не штрафовать. К таким показаниям относят, в частности, врожденные аномалии плода с неблагоприятным прогнозом для жизни, внематочную беременность и болезни женщины, которые могут помешать ей выносить ребенка и сохранить здоровье.
О наличии социальных показаний, к которым относится изнасилование, ни в Мордовии, ни в Тверской и Тамбовской областях законодатели не упоминают
Вместе с тем гинеколог Ерофеева указала на тонкую грань между уговорами и информированием. По ее мнению, даже если у женщины нет медицинских показаний к аборту, и она не хочет сохранять беременность, врач может ей сказать: «У вас еще маленький срок, вы успеваете на медикаментозный аборт». «Чем раньше такая женщина сделает аборт, тем лучше для ее здоровья и для реабилитации ее репродуктивной функции. Это не склонение к аборту», — уверена Ерофеева.
Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева, комментируя мордовский закон о «склонении к абортам», заявляла: «Пусть простят меня законодатели, но для кого этот закон? Разве [он] не дискредитирует наших врачей? Я не знаю ни одного доктора, который без медицинских показаний советовал бы женщине сделать аборт».
Также правозащитница допустила, что новый закон позволит женщинам заявлять в полицию на мужей, которые выступают против рождения детей.
По мнению юриста адвокатского бюро Asterisk Софьи Волковой, доказать факт склонения к аборту будет сложно: «Как показала практика, даже если речь идет о физическом насилии в семье, женщины все равно неохотно обращаются за помощью». С труднодоказуемостью этого «нарушения» согласилась и гинеколог Ерофеева: по ее словам, склонением к аборту подобные разговоры в семье не являются.
«Даже если женщину не будут информировать об аборте в медицинских учреждениях, она найдет способ прервать беременность, — отметила гинеколог Ерофеева. — Подобные запреты вредны, потому что они не влияют на спрос в отношении абортов». Закон о «склонении к абортам», по ее мнению, только навредит женщинам.
Представьте себе: девочка приехала из провинции, поступила, живет и учится в большом городе. И она не знает, куда ей вообще обратиться с нежелательной беременностью. А мы молчим. Мы, медики, молчим! Мы зачем это делаем?
По словам руководительницы Центра защиты пострадавших от насилия, адвоката Мари Давтян, закон может ограничивать права человека. Она отметила, что впоследствии, вероятно, будет поставлен вопрос о конституционности этого закона.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила делать аборты при согласии не только женщины, но и ее мужа, а также сократить сроки искусственного прерывания беременности по желанию с 12 недель до 8. Согласие мужа на аборт и любые факторы, усложняющие доступ к этой процедуре, эксперт ВОЗ Ерофеева назвала жесточайшим нарушением прав женщин, а предложение депутата Власовой призвала отправить в комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Вскоре после этого в Госдуме заверили, что до подготовки поправок в закон об абортах еще далеко.