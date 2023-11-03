В России начали вводить штрафы за «склонение к аборту». Почему это только навредит россиянкам?

В трех российских регионах вводят штрафы за «склонение к абортам»

В российских регионах начали запрещать «склонение к абортам». Впервые в стране такой закон приняли в Мордовии, затем — в Тверской области. В Тамбовской области он внесен в Думу главой региона. Во всех трех субъектах нарушителей будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Так там планируют бороться с низкой рождаемостью.

Под «склонением к искусственному прерыванию беременности» законодатели понимают уговоры, подкуп и обман беременных женщин. «Такие действия признаются угрозой для семьи», — отмечают в Заксобрании Тверской области.

Суммы штрафов одинаковые во всех регионах: от 5 до 10 тысяч рублей — для простых граждан, от 10 до 20 тысяч — для иностранцев, от 25 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц. Штрафовать будут вне зависимости от того, был сделан аборт или нет

Вместе с тем врач Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и эксперт ВОЗ, в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что женщины делают аборты не потому, что их «заманили рекламой» или уговорили, а потому, что текущая беременность для них нежелательна. «Никто из медиков не заинтересован в том, чтобы женщины делали больше абортов. И желанную беременность никто благодаря рекламе прерывать не станет. Ни на какие уговоры женщина не пойдет и беременность прерывать не будет», — подчеркнула Ерофеева.

В Мордовии аборты считают «узаконенным детоубийством»

«Аборт — это узаконенное детоубийство. Мордовия является передовым регионом, никто не сделал столько, сколько эта республика», — сказала президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина на сессии Госсобрания Мордовии в день принятия закона о запрете склонения к абортам.

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Усилия Мордовии в борьбе с абортами не ограничиваются штрафами. Там пришли к выводу, что если в государственных учреждениях число абортов снижается, то в частных клиниках, наоборот, растет, «потому что там не смотрят на нравственную составляющую». По решению главы региона Артема Здунова, частные клиники в республике добровольно стали отказываться от услуг по прерыванию беременности.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова убеждена, что такую практику надо распространить на всю Россию, ведь там, где аборты в частных клиниках недоступны, якобы выше рождаемость. На основании чего делаются такие заявления и проводились ли исследования, позволяющие установить связь между доступностью абортов и демографическими показателями, неизвестно.

Мы сделали это: теперь никто в Мордовии не сможет манипулировать правами беременных. Никто не скажет: «Еще не время рожать», никто не вправе посоветовать прервать беременность, манипулировать и угрожать женщинам в ожидании ребенка. Она ждет ребенка — и пусть весь мир подождет. В Мордовии она под защитой. Она вправе быть матерью! Наталья Москвитина президент фонда «Женщины за жизнь» в Telegram

Наталья Москвитина поддержала Кузнецову и предложила полностью перевести аборты в государственные учреждения по всей России. В Новгородской области уже задумались о внедрении подобной практики.

Однако гинеколог Ерофеева в разговоре с «Лентой.ру» объяснила, что рождаемость эта мера не повысит, но может повысить количество подпольных абортов.

«Женщина, которая делает аборт, (...) не от большой радости принимает решение прервать беременность. И если чинить ей различные преграды, она будет искать другие пути. В совсем безвыходной ситуации женщина может попасть в руки недобросовестных людей и различных криминальных группировок», — отмечала специалист.

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Закон о «склонении к абортам» может дискредитировать врачей и навредить женщинам

За информирование о медицинских показаниях к аборту во всех трех регионах обещают не штрафовать. К таким показаниям относят, в частности, врожденные аномалии плода с неблагоприятным прогнозом для жизни, внематочную беременность и болезни женщины, которые могут помешать ей выносить ребенка и сохранить здоровье.

О наличии социальных показаний, к которым относится изнасилование, ни в Мордовии, ни в Тверской и Тамбовской областях законодатели не упоминают

Вместе с тем гинеколог Ерофеева указала на тонкую грань между уговорами и информированием. По ее мнению, даже если у женщины нет медицинских показаний к аборту, и она не хочет сохранять беременность, врач может ей сказать: «У вас еще маленький срок, вы успеваете на медикаментозный аборт». «Чем раньше такая женщина сделает аборт, тем лучше для ее здоровья и для реабилитации ее репродуктивной функции. Это не склонение к аборту», — уверена Ерофеева.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева, комментируя мордовский закон о «склонении к абортам», заявляла: «Пусть простят меня законодатели, но для кого этот закон? Разве [он] не дискредитирует наших врачей? Я не знаю ни одного доктора, который без медицинских показаний советовал бы женщине сделать аборт».

Также правозащитница допустила, что новый закон позволит женщинам заявлять в полицию на мужей, которые выступают против рождения детей.

По мнению юриста адвокатского бюро Asterisk Софьи Волковой, доказать факт склонения к аборту будет сложно: «Как показала практика, даже если речь идет о физическом насилии в семье, женщины все равно неохотно обращаются за помощью». С труднодоказуемостью этого «нарушения» согласилась и гинеколог Ерофеева: по ее словам, склонением к аборту подобные разговоры в семье не являются.

«Даже если женщину не будут информировать об аборте в медицинских учреждениях, она найдет способ прервать беременность, — отметила гинеколог Ерофеева. — Подобные запреты вредны, потому что они не влияют на спрос в отношении абортов». Закон о «склонении к абортам», по ее мнению, только навредит женщинам.

Представьте себе: девочка приехала из провинции, поступила, живет и учится в большом городе. И она не знает, куда ей вообще обратиться с нежелательной беременностью. А мы молчим. Мы, медики, молчим! Мы зачем это делаем? Любовь Ерофеева гинеколог, эксперт ВОЗ

По словам руководительницы Центра защиты пострадавших от насилия, адвоката Мари Давтян, закон может ограничивать права человека. Она отметила, что впоследствии, вероятно, будет поставлен вопрос о конституционности этого закона.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила делать аборты при согласии не только женщины, но и ее мужа, а также сократить сроки искусственного прерывания беременности по желанию с 12 недель до 8. Согласие мужа на аборт и любые факторы, усложняющие доступ к этой процедуре, эксперт ВОЗ Ерофеева назвала жесточайшим нарушением прав женщин, а предложение депутата Власовой призвала отправить в комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Вскоре после этого в Госдуме заверили, что до подготовки поправок в закон об абортах еще далеко.