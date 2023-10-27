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16:30, 27 октября 2023Россия

Согласие мужа на аборт назвали жесточайшим нарушением прав женщин в России

Эксперт ВОЗ Ерофеева назвала согласие мужа на аборт нарушением прав россиянок

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Проведение искусственного прерывания беременности при наличии согласия не только женщины, но и ее мужа — это жесточайшее нарушение прав женщин в России. Об этом «Ленте.ру» заявила врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева, комментируя инициативу депутата Госдумы Вероники Власовой.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Власова предлагает внести соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В случае если прервать беременность захочет несовершеннолетняя россиянка, вместо согласия мужа от нее потребуется согласие одного из родителей.

Гинеколог и эксперт ВОЗ Ерофеева, в свою очередь, отметила, что женщина вправе распоряжаться своим телом. «Никакие мужья, никакие родители к этому не имеют отношения. Это ее жизнь и ее здоровье», — подчеркнула она.

Это жесточайшее нарушение прав женщин. Это пренебрежение всеми международными документами, которые касаются прав женщин. Предложения депутата Власовой надо отправить в комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Чтобы они посмотрели, какие у нас есть законотворцы

Любовь Ерофеевагинеколог, эксперт ВОЗ

Что касается другого предложения депутата Власовой — о том, что надо сократить срок, при котором разрешается прерывание беременности, — Ерофеева считает, что оно также ограничивают женщин в правах. «Любые факторы, усложняющие женщине доступ к аборту, — это нарушение ее конституциональных прав. У нас материнства добровольное, а не принудительное», — констатировала эксперт ВОЗ.

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Вместе с тем в России продолжается последовательное ограничение доступности абортов. В начале октября 2023 года препараты для прерывания беременности внесли в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Это произошло несмотря на то, что большинство россиян выступили против ужесточения оборота таблеток для аборта. Документ вступит в силу только 1 сентября 2024 года, однако скупать препараты для контрацепции россиянки уже начали. За девять месяцев 2023 года в России продали пероральных контрацептивов более чем на 20,7 миллиарда рублей — это максимум с начала ведения статистики в 2017 году. По данным российских аптек, прирост произошел как в денежном выражении, так и в натуральном.

Регулярно появляются и другие инициативы, касающиеся абортов и ограничения репродуктивной свободы российских женщин. Например, активно возможность запрета абортов в частных клиниках — депутаты предлагают сохранить возможность проведения этой процедуры только в госучреждениях. В Минздраве готовы обсуждать эту инициативу. Кроме того, не утихает интерес к теме вывода абортов из ОМС. В июле 2023 года эксперты РПЦ предложили запретить проводить бесплатные аборты по желанию всем, за исключением женщин с доходом ниже прожиточного минимума. При этом законопроект о выводе абортов из ОМС, разработанный группой депутатов во главе с сенатором Еленой Мизулиной, был отклонен в 2017 году. Тогда профильный думский комитет пришел к выводу, что подобная инициатива противоречит законам, гарантирующим женщинам право на самостоятельное решение вопроса о материнстве.

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      Ольга Галковская
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