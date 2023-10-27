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15:02, 27 октября 2023Россия

В России увидели риск роста числа криминальных абортов

Эксперт ВОЗ Ерофеева допустила рост числа криминальных абортов в России

Фото: StockKK / Shutterstock / Fotodom

Сокращение сроков, при которых разрешается прервать нежелательную беременность по социальным показаниям, может привести к росту числа криминальных абортов в России. Об этом «Ленте.ру» заявила врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева, комментируя предложение депутата Госдумы Вероники Власовой.

Депутат Власова на круглом столе по теме прерывания беременности заявила, что аборт по социальным показаниям должен приводиться при сроке беременности до 12 недель. Кроме того, парламентарий предложила в полтора раза сократить срок искусственного прерывания беременности по желанию — с 12 недель до 8.

Эксперт ВОЗ Ерофеева, в свою очередь, заявила, что сокращение разрешенных для аборта по желанию сроков не помешает женщине прервать беременность медикаментозно и никак не скажется на росте рождаемости. Однако ограничение доступа к абортам по социальным показаниям может привести к тому, что женщины будут искать другие способы прервать беременность, поскольку сделать это в срок до 12 недель «не всегда возможно», отметила врач.

Женщины, которым необходим аборт по социальным показаниям, не появляются до определенного срока. И если мы им ограничим срок 12 неделями, то тогда эти женщины другими способами будут избавляться от беременности. Если наши депутаты хотят, чтобы у нас было больше криминальных абортов, то именно эти изменения надо вносить в закон

Любовь Ерофеевагинеколог, эксперт ВОЗ

Кроме того, Ерофеева напомнила, что материнство в России не является принудительным, а «любые факторы, усложняющие женщине доступ к аборту, — это нарушение ее конституциональных прав». Предлагаемые депутатом Власовой меры, по словам Ерофеевой, не приведут ни к снижению числа абортов, ни к росту рождаемости. «Показатели искусственного прерывания беременности можно снизить, только назначая современную и эффективную контрацепцию», — заключила врач.

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Ранее таблетки для прерывания беременности внесли в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Мифепристон и мизопростол вошли в него без уточнения дозировки. Мифепристон в небольшой дозировке содержится в том числе в некоторых препаратах для экстренной контрацепции. При этом в Минздраве уверяли, что ужесточение оборота таблеток для аборта не коснется экстренной контрацепции, а сама идея внести их в перечень ПКУ объяснялась тем, что аптеки якобы продают их без рецептов.

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      Ольга Галковская
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