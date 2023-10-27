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13:12, 27 октября 2023Россия

В России предложили сократить возможный для аборта по желанию женщины срок

В Госдуме предложили сократить возможный для аборта по желанию женщины срок

Фото: Elsa Olofsson / Unsplash

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова захотела сократить возможный для аборта по желанию женщины срок в полтора раза. Слова российского депутата приводит ТАСС.

Парламентарий предложила проводить искусственное прерывание беременности по инициативе матери «при сроке до восьми недель включительно после обязательного проведения ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода».

Власова добавила, что аборт должен проводиться только медицинскими организациями государственных и муниципальных систем здравоохранения не ранее чем через семь суток с момента обращения беременной.

Согласно действующему законодательству, искусственно прерывать беременность по желанию женщины можно на сроке до 12 недель. Аборт по социальным показаниям (например, если женщину изнасиловали) можно делать на сроке до 22 недель, по медицинским показаниям — вне зависимости от срока беременности.

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Власова также считает, что нужно разрешить женщинам осуществлять искусственное прерывание беременности при согласии не только матери, но и отца, если брак с ним зарегистрирован.

В январе патриарх Кирилл призвал убрать аборты из частных клиник. В июле идею запретить на федеральном уровне эту услугу в коммерческих медорганизациях озвучили на заседании Госдумы. Минздрав тогда выразил готовность обсудить инициативу, глава ведомства Михаил Мурашко назвал снижение числа абортов ключевой задачей.

С 1 сентября 2024 года в России ужесточат оборот препаратов для прерывания беременности. Предметно-количественному учету будут подлежать такие препараты, как мифепристон и мизопростол.

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      Евгения Куликова
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