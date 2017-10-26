Мизулиной помешали вывести аборты из системы ОМС

Государственная дума отклонила законопроект о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и введении штрафов за проведение этой процедуры в частных клиниках. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 26 октября.

В профильном думском комитете по охране здоровья пришли к выводу, что подобная инициатива противоречит законам, гарантирующим женщинам право на самостоятельное решение вопроса о материнстве. Согласно заключению парламентариев, принятие законопроекта может привести к росту числа абортов, опасных для здоровья пациентки.

Ранее группа депутатов во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесла данный законопроект в нижнюю палату парламента. Он предусматривал возможность проведения аборта за счет средств бюджета только при условии наличия медицинских или социальных показаний. За искусственное прерывание беременности вне государственного медучреждения парламентарии предлагали штрафовать граждан на 150-200 тысяч рублей, а юридические лица — на сумму от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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По мнению авторов законопроекта, в условиях демографического кризиса в России проблема абортов приобретает характер национальной угрозы. Ранее патриарх Кирилл сравнивал их с алкоголизмом и наркоманией.

В декабре 2016 года правительство отклонило петицию о выводе абортов из системы ОМС.

В конце сентября прошлого года Мизулина выступила против полного запрета этой процедуры, потому что это невозможно. Она отмечала, что из-за абортов в обществе растет агрессия, в основе которой лежит чувство вины.