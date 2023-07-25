В РПЦ предложили вывести из ОМС аборты по желанию женщины с одним исключением

В РПЦ предложили поэтапный вывод абортов по желанию женщины из ОМС

Эксперты Русской православной церкви (РПЦ) предложили вывести из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) аборты по желанию женщины за исключением операций для россиянок с доходом ниже прожиточного минимума. Об этом заявила руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова в беседе с ТАСС.

Православные эксперты разработали комплекс мер, которые, по задумке авторов, должны снизить число абортов и стимулировать рост рождаемости. По словам Ямбулатовой, в РПЦ предлагают их поэтапный вывод из ОМС. «В ответ на критику наших инициатив, когда нам говорят, что из-за бедности это все происходит, мы говорим — хорошо, давайте тогда, может быть, предусмотрим переходный период, давайте переходную норму хотя бы пообсуждаем — оставить в системе ОМС аборты для женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации», — сказала она.

Ямбулатова также сообщила, что, по ее данным, основная доля абортов приходится на женщин в возрасте от 25 до 37 лет, получивших образование и имеющих одного или двух детей. Кроме того, они находятся в браке и имеют кредитные обязательства. По словам эксперта, меньше всего абортов делают россиянки, находящиеся в трудных жизненных ситуациях.

Ранее в мае 2022 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить проведение абортов в частных клиниках и по полису ОМС. Он назвал это «большой моральной проблемой нашего общества». Такие меры, по его мнению, помогут защитить право ребенка на жизнь.

В России неоднократно предпринимались попытки вывести аборты из системы ОМС. В 2015 году группа депутатов во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесла данный законопроект в нижнюю палату парламента. Он предусматривал возможность проведения аборта за счет средств бюджета только при условии наличия медицинских или социальных показаний. В 2017 году эта инициатива была отклонена. В 2022 году с аналогичной идеей выступил депутат Виталий Милонов.

Кроме того, в июле 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта. Ведомство приложит все усилия, чтобы он был принят до конца 2023 года, заверил его глава. Он также подчеркнул, что за последние годы в России в разы снизилось число операций по прерыванию беременности, однако, по словам Мурашко, «резерв еще есть».

Ранее женщины, которые не смогли прервать беременность в госучреждении, но все же были вынуждены сделать это, рассказали «Ленте.ру», что в России до сих пор продолжают существовать подпольные аборты, и описали этот рынок. По словам россиянок, они решаются на подобные меры, когда сделать аборт легально уже не представляется возможным из-за поздних сроков.