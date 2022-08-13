В Госдуме анонсировали проект закона о запрете абортов по ОМС

Депутат ГД Милонов заявил о планах осенью внести законопроект о запрете абортов по ОМС

Группа депутатов планирует внести осенью проект закона о запрете абортов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Виталий Милонов, его слова приводит портал Ura.ru.

По словам Милонова, законопроект будет предполагать вывод абортов из системы ОМС по немедицинским показаниям.

«Надеюсь, нам удастся внести законопроект. Сделать очередную попытку о выводе абортов из системы ОМС (...) Хочу посмотреть, кто будет достаточно бессовестным, чтобы выступать против этого законопроекта», — анонсировал парламентарий.

В случае, если в ОМС останутся аборты лишь по медицинским показателям, забеременевшие жертвы изнасилований будут вынуждены делать аборты за свой счет, если здоровье позволит им выносить ребенка насильника.

С аналогичным предложением ранее выступал и патриарх Кирилл во время выступления в Совете Федерации, верхней палате российского парламента. Он отметил, что это могло бы стать частью мер по защите прав ребенка на жизнь.