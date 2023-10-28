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13:08, 28 октября 2023Россия

В Госдуме рассказали о статусе поправок к закону об абортах

Депутат Госдумы Фролова: до подготовки поправок к закону об абортах еще далеко

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

До подготовки поправок к закону об абортах еще далеко. О таком статусе проекта заявила депутат Государственной Думы Тамара Фролова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, депутатам еще только предстоит изучить мнение общества на предложение о дополнительных ограничениях прерывания беременности.

«Комитет по охране здоровья Госдумы в течение месяца будет собирать все инициативы по вопросам регулирования прерывания беременности — от профессионального сообщества, общественных организаций, Русской православной церкви», — рассказала Фролова агентству. Она добавила, что комитет проведет переговоры и с федеральными ведомствами — Минздравом и Минюстом.

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Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила разрешить женщинам осуществлять искусственное прерывание беременности при согласии не только матери, но и отца, если брак с ним зарегистрирован.

Депутат также предложила проводить аборты по желанию женщины только на сроках до восьми недель включительно «после обязательного проведения ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода человека матери». Кроме того, ранее сообщалось, что с 1 сентября 2024 года в России ужесточат оборот препаратов для прерывания беременности. Предметно-количественному учету начнут подлежать препараты мифепристон и мизопростол.

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      Марк Леонов
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