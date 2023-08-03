Идею запретить аборты в частных клиниках связали с планами вывести их из ОМС

Эксперт ВОЗ Ерофеева указала на возможную связь инициатив против абортов

Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева указала на вероятную связь инициативы о запрете абортов в частных клиниках и предложений вывести процедуру из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Свое мнение об этом специалист общественного здравоохранения и эксперт ВОЗ высказала в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт допустила даже то, что российские политики могут консультироваться по этому вопросу с американскими религиозными деятелями, которые в разных штатах разными способами пытаются запретить аборты. «Но только если в США можно пересечь прозрачную границу и сделать аборт в другом штате, то у нас если что-то запретят, то запретят сразу для всех. И я не знаю, куда российские женщины будут ездить. В Казахстан или в Китай, наверное», — сказала Ерофеева.

Она подчеркнула, что, если какое-либо государство хочет контролировать статистику абортов, и ему не нужен рост подпольных процедур, то оно учитывает в своей системе ОМС охрану репродуктивного здоровья женщин, в том числе мероприятия прерыванию нежелательной беременности. Ерофеева напомнила, что медицинское страхование — «это не что-то, что нам государство дарит», и россияне платят за него, делая социальные отчисления из НДФЛ с первого дня официального трудоустройства.

Иными словами, мы сами платим за ОМС, и женщина сама за себя платит — за себя и за свой аборт. Не депутаты за нее платят, не священники и не их жены. Любовь Ерофеева врач акушер-гинеколог

В России неоднократно предпринимались попытки вывести аборты из системы ОМС как политиками, так и Русской православной церковью (РПЦ). В 2015 году инициативная группа во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесла данный законопроект в Госдуму. Авторы документа предлагали оставить возможность проведения аборта за счет средств бюджета только при условии наличия медицинских или социальных показаний. Спустя два года проект отклонили. Комитет нижней палаты парламента по охране здоровья пришел к выводу, что инициатива противоречит законам, гарантирующим женщинам право на самостоятельное решение вопроса о материнстве. Из заключения депутатов следует, что вывод абортов из ОМС приведет к росту числа таких процедур, опасных для здоровья россиянок.

В мае 2022 года проведение абортов в частных клиниках и по полису ОМС призвал запретить Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такие меры, по его мнению, помогут защитить право ребенка на жизнь.

Кроме того, в июле 2023 года в РПЦ предложили выводить аборты из ОМС поэтапно, оставив в страховке возможность провести процедуру только для женщин с доходом ниже прожиточного минимума. Руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова назвала эту идею ответом критикам церковной инициативы, заявляющим, что аборты являются следствием бедности.

В 2022 году «Лента.ру» поговорила с россиянками, которые не смогли прервать беременность в госучреждении, но все же были вынуждены сделать это. Женщины рассказали, что в России до сих пор продолжают существовать подпольные аборты, и описали этот рынок. Они объяснили, что решаются на подобные меры, когда сделать процедуру легально уже не представляется возможным из-за поздних сроков.