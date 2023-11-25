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00:36, 25 ноября 2023Россия

11 регионов России вводят меры против абортов. Что они хотят запретить и почему врачи выступают против?

«Лента.ру»: в 11 российских регионах вводят ограничения абортов

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

В последние месяцы 2023 года власти ряда российских регионов приступили к введению мер против абортов. В одних субъектах уже ввели наказание за «склонение» к прерыванию беременности и вывели процедуру из списка услуг частных клиник — как утверждается, в добровольном порядке. Другие активно обсуждают эти меры, несмотря на негативную реакцию общественности, врачей и демографов.

По подсчетам «Ленты.ру», на данный момент меры против абортов ввели или обсуждают 11 российских регионов:

Также есть не подтвержденная официально информация, что от проведения абортов отказываются частные клиники ХМАО.

Кроме того, в Республике Коми губернатор Владимир Уйба призвал исключить аборты из российской системы ОМС, а в Новгородской области губернатор Андрей Никитин предложил запретить аборты в частных клиниках на федеральном уровне.

Против ограничений абортов выступают врачи, демографы и общественные деятели

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак заявил, что о запретах легко говорят люди, которые не имеют отношения к медицине и охране здоровья. «Они не знают и не понимают последствий таких ограничений. Им не грозит оказаться у постели умирающих женщин», — отметил он.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В свою очередь, врач-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что подавляющее большинство абортов делают находящиеся в отчаянном положении женщины, которые уже стали матерями и имеют одного, двоих и более детей. По словам специалиста, запреты, которые усложнят доступ к прерыванию беременности на легальных основаниях, могут привести к росту числа криминальных абортов.

А демограф Игорь Ефремов напомнил об опыте США, где запреты на аборты привели к всплеску абортного туризма между штатами и росту младенческой смертности.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева, комментируя запрет «склонять» беременных женщин к абортам, который приняли в Мордовии, назвала его пустым и бесполезным. По ее мнению, таким образом местные власти пытаются уйти от обсуждения плохой демографической ситуации в регионе.

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При этом в Госдуме в оценках возможного запрета на аборты в частных клиниках разошлись. По словам главы комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадмы Башанкаева, на государственном уровне необходимо развивать перинатальные центры, увеличивать пособия и строить детские поликлиники и больницы. «Так люди будут понимать и ощущать заботу о детях. А не только 1 июня», — сказал он.

Кроме того, депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что любые ограничения абортов в России, даже в частных клиниках, только осложнят демографическую ситуацию. «Женщины начнут делать "подпольные" аборты. У нас есть женщины без полиса ОМС, которые, например, не смогут обратиться в государственную больницу. Что тогда они будут делать?» — задалась вопросом политик.

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      Константин Лысяков
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