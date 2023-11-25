11 регионов России вводят меры против абортов. Что они хотят запретить и почему врачи выступают против?
В последние месяцы 2023 года власти ряда российских регионов приступили к введению мер против абортов. В одних субъектах уже ввели наказание за «склонение» к прерыванию беременности и вывели процедуру из списка услуг частных клиник — как утверждается, в добровольном порядке. Другие активно обсуждают эти меры, несмотря на негативную реакцию общественности, врачей и демографов.
По подсчетам «Ленты.ру», на данный момент меры против абортов ввели или обсуждают 11 российских регионов:
- Республика Крым. Отказ частных клиник от абортов
- Курская область. Отказ частных клиник от абортов
- Мордовия. Отказ ряда частных клиник от абортов, а также запрет на «склонение к прерыванию беременности»
- Татарстан. Отказ трети частных клиник от абортов
- Нижегородская область. Обсуждается запрет на процедуру в частных клиниках (губернатор Глеб Никитин предложил распространить его на всю страну), а также ответственность за «склонение» к процедуре.
- Калининградская область. Запрет на «склонение к абортам». Обсуждается закон об исключении процедуры из списка услуг частных клиник
- Челябинская область. Обсуждается запрет абортов в частных клиниках
- Тверская область. Введен закон о наказании за «склонение к абортам»
- Тамбовская область. Обсуждается закон о наказании за «склонение к абортам»
- Приморский край. В региональном Минздраве допустили вероятность запрета на аборты в частных клиниках
- Пензенская область. В регионе действует один из самых долгосрочных проектов по выводу абортов из перечня услуг частных клиник.
Также есть не подтвержденная официально информация, что от проведения абортов отказываются частные клиники ХМАО.
Кроме того, в Республике Коми губернатор Владимир Уйба призвал исключить аборты из российской системы ОМС, а в Новгородской области губернатор Андрей Никитин предложил запретить аборты в частных клиниках на федеральном уровне.
Против ограничений абортов выступают врачи, демографы и общественные деятели
Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак заявил, что о запретах легко говорят люди, которые не имеют отношения к медицине и охране здоровья. «Они не знают и не понимают последствий таких ограничений. Им не грозит оказаться у постели умирающих женщин», — отметил он.
В свою очередь, врач-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что подавляющее большинство абортов делают находящиеся в отчаянном положении женщины, которые уже стали матерями и имеют одного, двоих и более детей. По словам специалиста, запреты, которые усложнят доступ к прерыванию беременности на легальных основаниях, могут привести к росту числа криминальных абортов.
А демограф Игорь Ефремов напомнил об опыте США, где запреты на аборты привели к всплеску абортного туризма между штатами и росту младенческой смертности.
Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева, комментируя запрет «склонять» беременных женщин к абортам, который приняли в Мордовии, назвала его пустым и бесполезным. По ее мнению, таким образом местные власти пытаются уйти от обсуждения плохой демографической ситуации в регионе.
При этом в Госдуме в оценках возможного запрета на аборты в частных клиниках разошлись. По словам главы комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадмы Башанкаева, на государственном уровне необходимо развивать перинатальные центры, увеличивать пособия и строить детские поликлиники и больницы. «Так люди будут понимать и ощущать заботу о детях. А не только 1 июня», — сказал он.
Кроме того, депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что любые ограничения абортов в России, даже в частных клиниках, только осложнят демографическую ситуацию. «Женщины начнут делать "подпольные" аборты. У нас есть женщины без полиса ОМС, которые, например, не смогут обратиться в государственную больницу. Что тогда они будут делать?» — задалась вопросом политик.