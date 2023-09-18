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18:54, 18 сентября 2023Россия

В российском регионе объявили о подготовке запрета абортов в частных клиниках

В Калининградской области начали готовить запрет абортов в частных клиниках

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти Калининградской области начали готовить запрет на аборты в частных клиниках. О принятом решении объявил председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин в Telegram.

По его словам, 18 сентября в местном парламенте прошел круглый стол с участием представителей духовенства, регионального правительства, заксобрания и общественных организаций. Участники встречи обсуждали пути выхода из демографического кризиса. Как сообщил Кропоткин, профильные ведомства приводят статистику, согласной которой наметилась тенденция по снижению рождаемости. «Статистика по случаям прерывания беременности в России пугающая — 400 тысяч случаев за год», — подчеркнул он.

В связи с этим власти Калининградской области приняли решение о подготовке региональных мер о запрете операций по искусственному прерыванию беременности в коммерческих медучреждениях, оставив эту услугу только в государственных клиниках.

Ранее врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» заявила о вероятной связи инициативы о запрете абортов в частных клиниках и предложений вывести процедуру из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Она также допустила, что российские политики могут консультироваться по этому вопросу с американскими религиозными деятелями.

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С предложением перестать выдавать частным клиникам лицензии на аборты в июне 2023 года выступила депутат Госдумы Анна Кузнецова. В качестве примера она привела Мордовию, где коммерческие медучреждения вскоре перестанут проводить операции по прерыванию беременности. По мнению парламентария, в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость.

К аналогичным мерам также неоднократно призывали представители Русской православной церкви, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, он высказывался за исключение процедуры прерывания беременности из полиса обязательного медицинского страхования.

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    Константин Лысяков
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