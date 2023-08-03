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09:10, 3 августа 2023Россия

Первый российский регион запретил склонять женщин к абортам

В Мордовии приняли закон об ответственности за склонение женщин к аборту

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Первый регион РоссииМордовия — запретил склонять женщин к абортам. Такой закон принял Государственное собрание республики, он опубликован на его сайте.

В пояснительной записке к закону указывается, что Концепция государственной семейной политики России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, который негативно влияет на репродуктивное здоровье. Помимо этого, в качестве одной из причин низкого уровня рождаемости в документе называется высокое число абортов.

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Под склонением к искусственному прерыванию беременности, согласно закону, будет рассматриваться понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или выдвижения иных требований. При этом пропагандой абортов не является информирование медиками россиянок о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.

Закон устанавливает административную ответственность и вводит штрафы. Россиян за это будут штрафовать в размере от 5 до 10 тысяч рублей, иностранцев — от 10 до 20 тысяч, должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Административное нарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности.

Мы сделали это: теперь никто в Мордовии не сможет манипулировать правами беременных. Никто не скажет: "Еще не время рожать", никто не в праве посоветовать прервать беременность, манипулировать и угрожать женщинам в ожидании ребенка

Автор закона и член Общественной Палаты России Наталья Москвитина

Ранее в Госдуме предложили российским губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты. По мнению парламентария Анны Кузнецовой, в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость.

В Минздраве впоследствии разработали проект приказа по контролю за оборотом препаратов для аборта. Глава ведомства Михаил Мурашко пообещал, что министерство будет настаивать, а также прикладывать все усилия, чтобы проект приняли до конца 2023 года.

В Русской православной церкви придерживаются такого же мнения об абортах. Запретить аборты в частных клиниках неоднократно призывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также выступал за исключение процедуры прерывания беременности из полиса обязательного медицинского страхования.

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    Анастасия Шейкина
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