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19:22, 2 ноября 2023Россия

Еще один российский регион запретил склонять женщин к абортам

В Тверской области приняли закон о запрете склонения женщин к абортам

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Заксобрание Тверской области приняло закон, запрещающий склонять женщин к абортам. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Инициатором закона стал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Согласно документу, склонение к искусственному прерыванию беременности является угрозой для семьи. При этом подчеркивается, что медицинские или социальные показания не будут считаться попыткой подтолкнуть женщину к аборту.

Местные власти подчеркивают, что закон направлен на повышение рождаемости, снижение числа абортов, соцзащиту женщин, а также на «противодействие информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству». За его нарушение гражданам придется заплатить административный штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим лицам от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом, ответственность будет наступать независимо от того, сделала ли женщина аборт.

Первым российским регионом, запретившим склонять женщин к абортам, стала Мордовия. Соответствующий закон был принят Государственным собранием республики в августе. Аналогичные меры введут в Тамбовской области. 16 октября соответствующий законопроект в региональную думу внес губернатор Максим Егоров.

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Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева раскритиковала принятый в Мордовии закон, назвав его пустым и бесполезным. По ее мнению, таким образом местные власти пытаются уйти от обсуждения плохой демографической ситуации в регионе.

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      Константин Лысяков
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