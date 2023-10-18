Еще в одном российском регионе введут штрафы за склонение к абортам

В Тамбовской области введут штрафы до 200 тысяч рублей за склонение к аборту

В Тамбовской области собираются штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей за склонение к аборту. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

16 октября соответствующий законопроект в областную думу внес губернатор Максим Егоров. В документе отмечается, что Тамбовская область «стремится к созданию безопасной информационной среды, препятствует насаждению разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая отрицание естественного продолжения жизни, многодетности».

После принятия законопроекта, жителей региона начнут штрафовать за принуждение женщин к абортам путем подкупа, уговоров, обмана или с помощью иных требований. Подчеркивается, что медицинские показания считаться склонением к искусственному прерыванию беременности не будут.

Граждане, нарушившие закон, будут наказаны штрафом на сумму до 10 тысяч рублей, иностранцы — до 20 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, юрлица — до 200 тысяч рублей. Объясняя необходимость законопроекта, губернатор Егоров заявил, что Россия сталкивается «с открытой пропагандой абортов под видом "прав женщин", которую ведут движения, финансируемые в том числе недружественными странами».

Первым российским регионом, запретившим склонять женщин к абортам, стала Мордовия. Соответствующий закон был принят Государственным собранием республики в августе.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева раскритиковала принятый в Мордовии закон, назвав его пустым и бесполезным. По ее мнению, таким образом местные власти пытаются уйти от обсуждения плохой демографической ситуации в регионе.

Ранее в Госдуме предложили губернаторам задуматься об ограничении выдачи частным клиникам лицензий на аборты. Как заявила депутат Анна Кузнецова, в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость. В качестве примера она привела Мордовию, где коммерческие медучреждения вскоре перестанут проводить операции по прерыванию беременности. О планах ввести аналогичный запрет также заявили власти Калининградской области.

Комментируя эту инициативу, врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» заявила о вероятной связи идеи о запрете абортов в частных клиниках и предложений вывести процедуру из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Она также допустила, что российские политики могут консультироваться по этому вопросу с американскими религиозными деятелями.