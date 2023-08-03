В СПЧ раскритиковали принятый в Мордовии закон о запрете склонять к абортам

Меркачева назвала пустым принятый в Мордовии закон о запрете склонять к абортам

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева назвала пустым и бесполезным закон о запрете склонять беременных женщин к абортам, который приняли в Мордовии. Свой критическое высказывание она опубликовала в Telegram-канале.

Ранее Мордовия стала первым регионом страны, принявшим такой закон. В пояснительной записке на сайте республиканского парламента говорилось, что под «склонением» к абортам понимается «понуждение» к этому «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований». Склонением также признали эти действия в отношении близких родственников беременной.

«Пусть простят меня законодатели, но для кого этот закон? Разве не дискредитирует наших врачей? Я не знаю ни одного доктора, который без медицинских показаний советовал бы женщине сделать аборт. <...> Может, этот закон для мужей? И тогда женщины будут писать заявление в полицию на них за то, что те говорят в духе: "дорогая, сейчас не время для детей, у нас есть нечего в семье"?» — поинтересовалась Меркачева.

По мнению правозащитника, депутаты в Мордовии, приняв данный закон, пытались уйти от обсуждения плохой демографической ситуации в регионе.

Меркачева предложила иной способ решения в сложившейся ситуации. «Может, чтобы рождаемость повысить, надо строить красивые дома, открывать детские центры, организовывать производства, где бы будущие родители получали нормальные деньги?» — резюмировала она.

Ранее в Госдуме предложили российским губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты. По мнению парламентария Анны Кузнецовой, в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость.

В Минздраве впоследствии разработали проект приказа по контролю за оборотом препаратов для аборта. Глава ведомства Михаил Мурашко пообещал, что министерство будет настаивать, а также прикладывать все усилия, чтобы проект приняли до конца 2023 года.