Раскрыто влияние разблокировки Ормузского пролива на рынок нефти

Экономист Остапкович: После разблокировки Ормузского пролива снизятся цены на нефть

После разблокировки Ормузского пролива нефть выйдет в свою обычную динамику, заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что блокировка увеличивает спрос и уменьшает предложение.

«Через Ормузский пролив проходит около 20 процентов всей поступающей нефти. Поэтому блокировка увеличивает спрос и уменьшает предложение. Если Ормузский пролив разблокируют, то нефть выйдет в свою, так сказать, обычную динамику, то есть динамику 2025 года. А в 2025 году был, наоборот, профицит нефти», — пояснил Остапкович.

По словам эксперта, разблокировка Ормузского пролива будет способствовать созданию равновесия спроса и предложения, а также приведет к снижению цен. Остапкович подчеркнул, что цены растут, когда бывает дефицит любого продукта.

«Во-первых, создастся равновесие спроса и предложения. Во-вторых, снизятся цены, потому что цены растут всегда, когда бывает дефицит любого продукта. Если дефицит, то сразу растет цена. Почему сейчас пошла нефть в районе 100 и даже больше? Потому что был создан дефицит. Дефицит уйдет, и нефть вернется к своим параметрам, страны будут заниматься своим стратегическим планированием с точки зрения топливных ресурсов», — добавил Остапкович.

Ранее сообщалось, что США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив под охраной своих кораблей. По данным Politico, Белый дом стремится убедить судовладельцев вновь ходить через Ормузский пролив на фоне переговоров между США и Ираном. В качестве одного из планов рассматривается предоставление судам права на ускоренный проход за дополнительную плату.