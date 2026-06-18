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04:17, 18 июня 2026Бывший СССР

Самолеты ВСУ заметили на аэродроме в Молдавии

Посол Озеров: На аэродроме Маркулешты в Молдавии садятся военно-транспортные самолеты ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Air Force / Reuters

На молдавском аэродроме Маркулешты осуществляют посадку военно-транспортные самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в республике Олег Озеров.

По его словам, это происходит на регулярной основе. «Наверное, они не картошку с творогом везут», — отметил он. Дипломат добавил, что в связи с этим возникают вопросы в том числе к властями Республики Молдова соблюдения ими собственного конституционного статуса как нейтрального государства.

В 2025 году Молдавия по запросу Киева разместила у себя украинские военно-транспортные самолеты. Уточнялось, что пять воздушных судов были предназначены для гуманитарных и аварийных миссий.

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