Посол Озеров: На аэродроме Маркулешты в Молдавии садятся военно-транспортные самолеты ВСУ

На молдавском аэродроме Маркулешты осуществляют посадку военно-транспортные самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в республике Олег Озеров.

По его словам, это происходит на регулярной основе. «Наверное, они не картошку с творогом везут», — отметил он. Дипломат добавил, что в связи с этим возникают вопросы в том числе к властями Республики Молдова соблюдения ими собственного конституционного статуса как нейтрального государства.

В 2025 году Молдавия по запросу Киева разместила у себя украинские военно-транспортные самолеты. Уточнялось, что пять воздушных судов были предназначены для гуманитарных и аварийных миссий.

