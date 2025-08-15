Молдавия разместила у себя украинские военные самолеты

Молдавия разместила у себя украинские военно-транспортные самолеты

На военном аэродроме Маркулешты в Молдавии были размешены украинские самолеты, в том числе военно-транспортные. Об этом сообщила гражданская авиационная администрация республики, передает ТАСС.

Ведомство сообщило, что по запросу Украины, на территории Молдавии размещено пять воздушных судов, предназначенных для гуманитарных и аварийных миссий. В частности, речь идет об одном Ан-26, трех Ан-32P и одном Ан-32B. Также авиационная администрация отметила, что пребывание в аэропорту этих самолетов «проводится в строгом соответствии с законодательством» Молдавии.

Техническое обслуживание воздушных судов будет выполнено только авторизованными компаниями согласно заключенным договорам. Ан-26 и Ан-32В классифицируются как военно-транспортные самолеты, а Ан-32P используется для тушения пожаров, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Европейский союз рассматривает возможность ускорить принятие Молдавии в союз раньше, чем Украины. Однако в Брюсселе опасаются, что это решение может «разозлить Киев», который находится «в режиме ожидания» из-за отказа Венгрии и премьер-министра страны Виктора Орбана одобрить аналогичное решение для Украины.

