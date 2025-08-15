Бывший СССР
Постсоветская страна опередила Украину на пути к членству в ЕС

Politico: Молдавия может вступить в ЕС раньше Украины
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ускорить принятие Молдавии в союз раньше, чем Украины. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейские источники.

По их информации, в сентябре страны ЕС проголосуют за открытие «первого переговорного кластера» для Кишинева — ключевой юридический шаг на пути к евроинтеграции Молдавии. Это решение одобряют все 27 стран-участниц союза.

Однако в Брюсселе опасаются, что это решение может «разозлить Киев», который находится «в режиме ожидания» из-за отказа Венгрии и премьер-министра страны Виктора Орбана одобрить аналогичное решение для Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ЕС не будет проводить полноценную евроинтеграцию Молдавии из-за нехватки на это средств.

