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10:43, 6 августа 2025Бывший СССР

Захарова исключила полноценную евроинтеграцию Молдавии по одной причине

Захарова: У ЕС нет и не будет денег на интеграцию Молдавии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) не будет проводить полноценную евроинтеграцию Молдавии из-за нехватки средств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«У них нет и не будет денег на интеграцию той же самой Молдавии. Нет этих денег у них. Единственные деньги, которые они выделяют сейчас — это на милитаризацию, на вооружение. Если они под словом "интеграция Молдавии" подразумевают милитаризацию Молдавии под собственные цели, тогда об этом и надо говорить», — объяснила дипломат.

По словам Захаровой, Молдавия нужна ЕС только как инструмент проведения политики, включающей в себя политику русофобии и «спасение своих экономических провалов» за счет милитаризации и конфликтного потенциала.

ЖЗЛ
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