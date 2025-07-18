Steigan: ЕС помогает Молдавии с выборами, чтобы превратить ее во вторую Украину

Обозреватель Герт-Эвен Унгар заявил, что Запад оказывает Молдавии помощь перед предстоящими парламентскими выборами, чтобы превратить ее во вторую Украину. Об этом он написал в статье для норвежского издания Steigan.

Унгар подчеркнул, что Евросоюз буквально осыпает Молдавию помощью, активно вмешиваясь в жизнь страны накануне выборов.

«ЕС открыто делает именно то, в чем обвиняет Россию. Фон дер Ляйен и ее коллеги настолько убеждены в легитимности собственного вмешательства, что даже не замечают очевидного противоречия. <...> ЕС готов превратить Молдавию во вторую Украину», — отмечается в материале.