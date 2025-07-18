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21:32, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Евросоюз обвинили в желании превратить Молдавию во вторую Украину

Steigan: ЕС помогает Молдавии с выборами, чтобы превратить ее во вторую Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Обозреватель Герт-Эвен Унгар заявил, что Запад оказывает Молдавии помощь перед предстоящими парламентскими выборами, чтобы превратить ее во вторую Украину. Об этом он написал в статье для норвежского издания Steigan.

Унгар подчеркнул, что Евросоюз буквально осыпает Молдавию помощью, активно вмешиваясь в жизнь страны накануне выборов.

«ЕС открыто делает именно то, в чем обвиняет Россию. Фон дер Ляйен и ее коллеги настолько убеждены в легитимности собственного вмешательства, что даже не замечают очевидного противоречия. <...> ЕС готов превратить Молдавию во вторую Украину», — отмечается в материале.

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