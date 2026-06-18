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04:47, 18 июня 2026Бывший СССР

В спецназе «Ахмат» показали странную находку из рюкзака бойца ВСУ

В спецназе «Ахмат» показали найденный в рюкзаке бойца ВСУ погон сирийского генерала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: SANA / Reuters

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал странную находку из рюкзака уничтоженного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале подразделения.

На фото демонстрируется полевой погон бригадира (бригадного генерала) сирийской армии. Подписчики предположили, что боец служил наемником в Сирийской Арабской Республике на стороне противников экс-президента Башара Асада и забрал артефакт на память.

В 2024 году стало известно, что представители Главного управления разведки (ГУР) ВСУ вместе со специалистами из США обучали террористов группировки Хайят Тахрир аш-Шам (признана террористической и запрещена на территории РФ) производству и использованию беспилотных систем для ведения войны против РФ. Более того, глава ГУР ВСУ Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) регулярно контактировал и поддерживал связь с командиром сирийской исламской группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммедом аль-Джуляни по вопросам вербовки и отправки исламских наемников на Украину.

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