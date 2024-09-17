В Сирии раскрыли действия ВСУ по подготовке местных террористов для войны с Россией

РИА Новости: ГУР ВСУ вместе с США обучает террористов для войны против РФ

Представители Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со специалистами из США обучают террористов группировки Хайят Тахрир аш-Шам (признана террористической и запрещена на территории РФ) производству и использованию беспилотных систем для ведения войны против РФ. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник в Службе военной разведки Сирии.

«Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий [производства дронов]… Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — рассказал собеседник агентства.

Ранее газета Al Watan со ссылкой на источники сирийской вооруженной оппозиции сообщила, что глава ГУР ВСУ Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) регулярно контактирует и поддерживает связь с командиром сирийской исламской группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммедом аль-Джуляни по вопросам вербовки и отправки исламских наемников на Украину.