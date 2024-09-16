В Сирии заявили о контактах главы разведки ВСУ с сирийскими террористами для их вербовки

Al Watan: глава ГУР ВСУ Буданов контактирует с «Джебхат ан-Нусрой» для вербовки

Глава Главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ГУР ВСУ) Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) регулярно контактирует и поддерживает связь с командиром сирийской исламской террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (также запрещена в России) Абу Мухаммедом аль-Джуляни по вопросу вербовки и отправки наемников на Украину. Об этом со ссылкой на источники среди сирийской вооруженной оппозиции заявила газета Al Watan.

По информации газеты, ГУР заинтересован в вербовке «чеченских, русских, уйгурских и туркестанских террористов» для их последующей отправки на Украину. По данным информаторов издания, за период с августа по сентябрь Киев удвоил количество завербованных.

Ранее турецкая газета Aydınlık опубликовала кадр, согласно которому украинцы ведут переговоры в Сирии с террористами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». «В центр новостей попали и некоторые кадры встречи украинцев с членами ХТШ. Сообщалось, что изображения были зафиксированы в Идлибе в июне. Согласно данным Aydınlık, украинцы и лидер ХТШ Хейсем Омери встретились в Идлибе 18 июня 2024 года», — отмечается в публикации.