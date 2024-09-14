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17:15, 14 сентября 2024Мир

В Турции заявили о наличии кадров переговоров украинцев с сирийскими террористами

Газета Aydınlık опубликовала кадр переговоров украинцев с террористами из Сирии

Фото: Emilie Madi / Reuters

Турецкая газета Aydınlık опубликовала кадр, согласно которому украинцы ведут переговоры в Сирии с террористами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» — ХТШ (запрещенная в России террористическая организация). Соответствующее фото опубликовано на сайте газеты.

«В центр новостей попали и некоторые кадры встречи украинцев с членами ХТШ. Сообщалось, что изображения были зафиксированы в Идлибе в июне. Согласно данным Aydınlık , украинцы и лидер ХТШ Хейсем Омери встретились в Идлибе 18 июня 2024 года», — отмечается в материале издания.

Как предполагают авторы, стороны вели переговоры на предмет освобождения из местных тюрем грузинских и чеченских боевиков с целью их дальнейшей переправки на Украину для участия в боевых действия в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские эмиссары находятся в Сирии и вербуют боевиков из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам». По словам главы внешнеполитического ведомства, вербовка террористов проводится Киевом для задействования «в новых своих планируемых гнусных операциях».

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