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11:43, 12 сентября 2024Мир

Лавров заявил о вербовке Украиной террористов в Сирии

Лавров: украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Украинские эмиссары находятся в Сирии и вербуют боевиков из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Сейчас получила хождение информация, что украинские эмиссары, эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР, где вербуют боевиков "Джабхат Ан-Нусры" (запрещена в России), как она раньше называлась, сейчас называется "Хайят Тахрир Аш-Шам"», — сообщил глава МИД.

По словам Лаврова, вербовка террористов проводится Киевом для задействования «в новых своих планируемых гнусных операциях».

Ранее турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники сообщило о намерении Украины привлечь террористов к операциям против России. По данным источников, делегация с Украины отправилась в Идлиб и встретилась с лидерами «Хайят Тахрир Аш-Шам».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на эту информацию, заявив, что на этом фоне Украина «сама превратилась в новую международную террористическую группировку».

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      Елизавета Мытарева
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