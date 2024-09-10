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10:45, 10 сентября 2024Бывший СССР

МИД отреагировал на сообщения о переговорах Украины с террористами

Захарова: Украина превращается в международную террористическую организацию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Украина превращается в международную террористическую организацию, проводя переговоры с «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала сообщение турецкого издания Aydınlık о переговорах украинских властей с запрещенной организацией. Она подчеркнула, что Киев давно поддерживает контакты с террористами для организации диверсий и обмена информацией.

По мнению дипломата, проблема взаимодействия властей Украины и террористов является куда более масштабной. «Банковая (офис президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») сама превратилась в новую международную террористическую группировку», — заявила пресс-секретарь МИД.

Ранее Aydınlık со ссылкой на источники сообщило о желании Киева привлечь террористов к операциям против России. По данным источников, в последние месяцы делегация с Украины отправилась в Идлиб и встретилась с лидерами «Хайят Тахрир Аш-Шам».

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      Алевтина Запольская
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