Aydınlık: Украина провела переговоры с террористической организацией в Сирии

Украина захотела привлечь террористов к операциям против России и провела переговоры с Хайят Тахрир Аш-Шам (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники.

«Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с партией «Демократический союз» (ПДС) и Рабочей партией Курдистана (РПК) для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами Хайят Тахрир аш-Шам, оккупировавшими Идлиб», — заявила газета.