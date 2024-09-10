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10:15, 10 сентября 2024Мир

Украина захотела привлечь террористов к операциям против России

Aydınlık: Украина провела переговоры с террористической организацией в Сирии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина захотела привлечь террористов к операциям против России и провела переговоры с Хайят Тахрир Аш-Шам (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники.

«Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с партией «Демократический союз» (ПДС) и Рабочей партией Курдистана (РПК) для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами Хайят Тахрир аш-Шам, оккупировавшими Идлиб», — заявила газета.

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      Семен Александров
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