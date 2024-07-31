На Украине рассказали об ударе ГУР по российской авиабазе в Сирии

«РБК-Украина»: ГУР Украины нанесло удар по российской авиабазе в Сирии

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины нанесло удар по российской авиабазе в Сирии. Об этом изданию «РБК-Украина» рассказал источник в украинских спецслужбах.

«В конце июля ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой был атакован аэродром Армии России "Кувейрес", расположенный к востоку от Алеппо», — говорится в публикации.

Отмечается, что боевики ГУР из группировки «Химик» сначала уничтожили российскую систему радиоэлектронной борьбы, а затем нанесли удар беспилотниками.

Ранее в ГУР заявили о причастности к нападению на колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, повстанцы-туареги получили от Киева информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК.