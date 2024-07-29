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15:50, 29 июля 2024Бывший СССР

ГУР Украины признало причастность к атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали

Юсов: повстанцы в Мали получили информацию для атаки на ЧВК «Вагнер» от Киева

Фото: French Army / AP

Повстанцы-туареги в Мали получили информацию, необходимую для атаки на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», от Киева. Причастность Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины к нападению на ЧВК подтвердил официальный представитель ведомства Андрей Юсов, передает издание «Общественное» со ссылкой на эфир украинского телемарафона.

«Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию (...). О деталях мы безусловно не будем пока говорить, продолжение будет», — заявил Юсов.

Представитель ГУР Минобороны Украины добавил, что якобы предложения от повстанцев передать Киеву пленных бойцов ЧВК являются «чувствительной информацией».

В ночь на 28 июля стало известно, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Им устроили засаду боевики арабского движения. Позднее появилась информация, что несколько бойцов частной военной компании попали в плен.

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      Екатерина Грищенко
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