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21:29, 28 июля 2024Мир

Окружение подтвердило гибель автора Telegram-канала Grey Zone

ТАСС: окружение подтвердило гибель автора Telegram-канала Grey Zone Федянина

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Окружение автора Telegram-канала Grey Zone Никиты Федянина в беседе с ТАСС подтвердило его гибель в Мали.

«Он некоторое время пробыл в ЦАР, а затем поехал в Мали для того, чтобы сделать серию репортажей о деятельности малийской армии. К сожалению, больше его нет», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в августе Федянин планировал перебрать материал, который он отснял в Мали за последний год.

О гибели автора Grey Zone стало известно в ночь на воскресенье, 28 июля. Сообщалось, что туареги устроили засаду на севере Мали. В результате нападения, помимо военкора, были убиты несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил.

Позднее стало известно, что Федянин хотел сообщить, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж — там их обучают управлению FPV-дронами. По информации источников RT, он планировал последний раз съездить на передовую, а потом вернуться и поделиться собранными материалами.

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      Евгений Силаев
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