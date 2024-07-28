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01:27, 28 июля 2024Мир

Автор Telegram-канала Grey Zone погиб в Африке

Администратор Telegram-канала Grey Zone погиб в Мали

Военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone погиб в результате нападения боевиков-туарегов в Мали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политический консультант Игорь Димитриев.

По его словам, туареги устроили засаду на севере страны. В результате нападения, помимо военкора, были убиты несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил.

Он подчеркнул, что в сети уже распространились видео с убитыми и ранеными солдатами, некоторые из которых имеют европейскую внешность.

Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля. ЧВК «Вагнер» и армия Мали проводили операцию в пустыне на севере страны, где были расположены позиции туарегов - кочевого народа, претендующего на создание собственного государства Азавад на территориях Мали, Нигера, Алжира, Ливии и Буркина-Фасо.

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      Артём Верейкин
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