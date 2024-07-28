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19:56, 28 июля 2024Мир

Погибший автор Telegram-канала собирался рассказать об украинских наемниках в Мали

Погибший автор Grey Zone Белый хотел рассказать об украинских наемниках в Мали

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone, погибший в результате нападения боевиков-туарегов в Мали, собирался по возвращении из Африки опубликовать фотографии украинских наемников. Об этом сообщает RT.

Военкор Никита, известный под позывными Белый и Пятисотый, также хотел сообщить, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж — там их обучают управлению FPV-дронами. По информации источников RT, Белый планировал последний раз съездить на передовую, а потом вернуться и поделиться собранными материалами.

О гибели автора Grey Zone стало известно в ночь на воскресенье, 28 июля. Сообщалось, что туареги устроили засаду на севере Мали. В результате нападения, помимо военкора, были убиты несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил.

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