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04:49, 18 июня 2026Россия

Собянин сообщил о нейтрализации системой ПВО 15 летевших на Москву БПЛА

Собянин: 15 летевших на Москву БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Пятнадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на российскую столицу, уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) МО РФ. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков дронов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 июня предприняли попытку нанести удар по российской столице. ПВО Министерство обороны РФ сбили десять беспилотников, летевших на Москву

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