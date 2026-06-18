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05:09, 18 июня 2026Россия

При атаке БПЛА в российском регионе погиб человек

В Ростовской области из-за атаки БПЛА в Гуково погиб человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Один человек погиб и двое пострадали в Ростовской области при атаке БПЛА. Об этом в Telegram-канале заявил глава российского региона Юрий Слюсарь.

«В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. (...) Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь», — указал он.

Помимо этого, Слюсарь сообщил, что из-за атаки поврежден тепловоз, а также произошло два возгорания коммерческих объектов.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при ударе БПЛА по региону не выжили трое местных жителей. Также в регионе вводили ракетную опасность.

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