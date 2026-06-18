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04:42, 18 июня 2026Интернет и СМИ

Журналист высмеял обвинения Запада в адрес России

Журналист Боуз: К кризису на Западе привела некомпетентность, а не Россия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял обвинения Запада в адрес России. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети X.

Он обратил внимание на то, что коррумпированные политические элиты и СМИ десятилетиями предупреждали о том, что «русские идут», но «русские так и не пришли».

Боуз также подчеркнул, что Запад сам виноват в кризисе, который переживает. «Это последовательный политический идиотизм и некомпетентность разрушили наши города и страны. Не русские», — отметил журналист.

Ранее Боуз высмеял слова шефа полиции Лондона Марка Роули, без каких-либо доказательств обвинившего Россию и Иран в массовых протестах в Великобритании.

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