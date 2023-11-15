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20:20, 15 ноября 2023Россия

Губернатор призвал исключить из ОМС аборты по желанию женщины по всей России

Губернатор Коми предложил исключить аборты по желанию женщины из системы ОМС

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Аборты по желанию женщины необходимо исключить из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил губернатор Республики Коми Владимир Уйба, слова которого приводит БНК.

По его словам, в качестве исключений в ОМС необходимо составить только прерывание беременности по медицинским показаниям и в случае опасности для жизни женщины. Кроме того, Уйба предложил «максимально ужесточить [в Коми] меру ответственности за принуждение к аборту, что уже вводится в ряде других регионов».

При этом губернатор подчеркнул, что чаще всего женщины решаются на аборт из-за отсутствия работы, проблем с жильем, нежелания партнера иметь детей или осуждения семьей. По мнению Уйбы, решению всех этих проблем должна способствовать региональная программа по повышению рождаемости. «Не должна женщина оставаться одна сама с собой и своей проблемой. Мы должны эту проблему брать на себя. Демография — вопрос судьбоносный. Мы за прошлый год "недородили" 800 детей по сравнению с 2021 годом», — сказал он на заседании совета при главе Коми по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» заявила о вероятной связи инициативы о запрете абортов в частных клиниках и предложений вывести процедуру из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Она также допустила, что российские политики могут консультироваться по этому вопросу с американскими религиозными деятелями.

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В России неоднократно предпринимались попытки вывести аборты из системы ОМС как политиками, так и Русской православной церковью (РПЦ). В 2015 году инициативная группа во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесла данный законопроект в Госдуму. Спустя два года его отклонили. Комитет нижней палаты парламента по охране здоровья пришел к выводу, что инициатива противоречит законам, гарантирующим женщинам право на самостоятельное решение вопроса о материнстве.

Помимо этого, в мае 2022 года проведение абортов по полису ОМС призвал запретить Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, эта мера должна защитить право ребенка на жизнь.

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      Константин Лысяков
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