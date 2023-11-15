Губернатор призвал исключить из ОМС аборты по желанию женщины по всей России

Губернатор Коми предложил исключить аборты по желанию женщины из системы ОМС

Аборты по желанию женщины необходимо исключить из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил губернатор Республики Коми Владимир Уйба, слова которого приводит БНК.

По его словам, в качестве исключений в ОМС необходимо составить только прерывание беременности по медицинским показаниям и в случае опасности для жизни женщины. Кроме того, Уйба предложил «максимально ужесточить [в Коми] меру ответственности за принуждение к аборту, что уже вводится в ряде других регионов».

При этом губернатор подчеркнул, что чаще всего женщины решаются на аборт из-за отсутствия работы, проблем с жильем, нежелания партнера иметь детей или осуждения семьей. По мнению Уйбы, решению всех этих проблем должна способствовать региональная программа по повышению рождаемости. «Не должна женщина оставаться одна сама с собой и своей проблемой. Мы должны эту проблему брать на себя. Демография — вопрос судьбоносный. Мы за прошлый год "недородили" 800 детей по сравнению с 2021 годом», — сказал он на заседании совета при главе Коми по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» заявила о вероятной связи инициативы о запрете абортов в частных клиниках и предложений вывести процедуру из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Она также допустила, что российские политики могут консультироваться по этому вопросу с американскими религиозными деятелями.

В России неоднократно предпринимались попытки вывести аборты из системы ОМС как политиками, так и Русской православной церковью (РПЦ). В 2015 году инициативная группа во главе с сенатором Еленой Мизулиной внесла данный законопроект в Госдуму. Спустя два года его отклонили. Комитет нижней палаты парламента по охране здоровья пришел к выводу, что инициатива противоречит законам, гарантирующим женщинам право на самостоятельное решение вопроса о материнстве.

Помимо этого, в мае 2022 года проведение абортов по полису ОМС призвал запретить Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, эта мера должна защитить право ребенка на жизнь.