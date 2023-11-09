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12:03, 9 ноября 2023Россия

Частные клиники российского региона отказались от проведения абортов

Минздрав Крыма: частные клиники региона отказались от проведения абортов

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Частные клиники Крыма на добровольной основе отказались от проведения абортов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава российского региона.

О своем решении медицинские учреждения официально уведомили надзорное ведомство. Теперь искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях, уточнил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.

Ранее руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. По словам Скорупского, инициативу оценили положительно.

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В октябре Минздрав России принял решение об ужесточении оборота препаратов для абортов. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Предметно-количественному учету будут подлежать мифепристон и мизопростол. На фоне этого россиянки начали скупать препараты от нежелательной беременности.

Кроме того, власти ряда регионов страны решили запретить «склонение к абортам». Соответствующие законы уже приняли в Мордовии и Тверской области.

3 ноября во время выступления с членами Общественной палаты президент России Владимир Путин назвал острой проблему абортов в стране.

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      Евгения Куликова
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