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19:08, 22 ноября 2023Россия

В российском регионе ввели штрафы за склонение к абортам

В Калининградской области ввели штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Калининградской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам. Депутаты Законодательного собрания одобрили проект регионального закона, передает ТАСС.

Законопроект был разработан после обращения уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области Ирины Ткаченко. Так, склонением к искусственному прерыванию беременности признаются действия по понуждению женщины к прерыванию беременности через уговоры и обман. При этом отмечается, что склонением к аборту не считается информирование женщины врачом о состоянии ее здоровья и наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.

Кроме того, депутаты поддержали внесение изменений в Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях. Штраф за нарушение составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей — для юридических.

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Кроме того, в Калининградской области начали готовить запрет абортов в частных клиниках.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила против идеи ввести уголовную ответственность за склонение к абортам. По ее мнению, в падении рождаемости ответственны не врачи. Это комплексная проблема, пояснила она, меры по решению которой нельзя сводить к запрету абортов.

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      Алина Гончарова
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