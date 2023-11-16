В Госдуме выступили против уголовной ответственности за склонение к абортам

Депутат Останина выступила против уголовного наказания за склонение к абортам

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила против идеи ввести уголовную ответственность за склонение к абортам. Об этом сообщает «Подъем».

Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что за склонение к аборту должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Она отметила, что «данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может».

По мнению депутата Останиной, уголовное наказание нужно ввести за неисполнение органами власти, которые защищают семью, соответствующих социальных обязательств. Она отметила, что в стране 131 тысяча молодых семей стоят в очереди на соцжилье, однако в прошлом году его получили только 13,5 тысячи.

«Поэтому хочется спросить эту сенаторшу: что нужно молодой студенческой семье? Сами ребята говорят: жилье и стипендия. Сенаторы, депутаты советуют рожать в 19-20 лет, а что мы сделали, чтобы они, родив, могли воспитать этого ребенка?», — сказала парламентарий.

Депутат пояснила, что за падение рождаемости ответственны не врачи. Это комплексная проблема, пояснила она, меры по решению которой нельзя сводить к запрету абортов. «Вопрос о том, оставляете вы или нет ребенка, уже считается склонением к аборту. Я бы перестала травить врачей и женщин наших. Надо воздержаться от подобного рода предложений», — заключила Останина.

Накануне депутаты Законодательного собрания Калининградской области захотели ввести штрафы за склонение к аборту. Нарушение повлечет за собой административную ответственность в соответствии с региональным законодательством, однако о какой именно ответственности может идти речь — не уточняется.