В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

Сенатор Ковитиди предложила ввести в УК статью за склонение к аборту

За склонение к аборту должна быть предусмотрена уголовная ответственность, считает сенатор Ольга Ковитиди. Об этом член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству рассказала в интервью РИА Новости.

Ранее в Калининградской области захотели ввести штрафы в качестве административной ответственности за склонение к аборту.

Сенатор заявила, что «данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может» и предложила рассмотреть возможность криминализации склонения к аборту. Соответствующий состав преступления может быть введен в статью 123 Уголовного кодекса России («Незаконное проведение искусственного прерывания беременности»), пояснила она.

Согласно действующему законодательству, регионы могут самостоятельно устанавливать наказание за совершение административных правонарушений в виде предупреждения или штрафа. Предлагаемые Ковитиди меры относятся к ведению Российской Федерации и предусматривают внесение изменений в федеральное законодательство.

Ранее в Крыму частные клиники отказались от проведения абортов. Также прерывания беременности перестали делать частные клиники Курской области.