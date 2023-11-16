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10:14, 16 ноября 2023Россия

В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

Сенатор Ковитиди предложила ввести в УК статью за склонение к аборту

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

За склонение к аборту должна быть предусмотрена уголовная ответственность, считает сенатор Ольга Ковитиди. Об этом член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству рассказала в интервью РИА Новости.

Ранее в Калининградской области захотели ввести штрафы в качестве административной ответственности за склонение к аборту.

Сенатор заявила, что «данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может» и предложила рассмотреть возможность криминализации склонения к аборту. Соответствующий состав преступления может быть введен в статью 123 Уголовного кодекса России («Незаконное проведение искусственного прерывания беременности»), пояснила она.

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Согласно действующему законодательству, регионы могут самостоятельно устанавливать наказание за совершение административных правонарушений в виде предупреждения или штрафа. Предлагаемые Ковитиди меры относятся к ведению Российской Федерации и предусматривают внесение изменений в федеральное законодательство.

Ранее в Крыму частные клиники отказались от проведения абортов. Также прерывания беременности перестали делать частные клиники Курской области.

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      Алан Босиков
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