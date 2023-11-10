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11:17, 10 ноября 2023Россия

Частные клиники еще одного региона России перестанут делать аборты

В Курской области частные клиники перестанут делать аборты

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Частные клиники Курской области перестанут делать аборты. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий, его цитирует издание «РИА Курск».

«Мы — второй субъект Российской Федерации, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности», — сказал вице-губернатор на круглом столе в областном перинатальном центре.

Замглавы региона назвал это событие знаковым. По его словам, теперь 92% решившихся сделать аборт женщин будут находиться в государственных клиниках, «где мы активно ведем с ними работу». У россиянок выясняют, почему они захотели прервать беременность и дают им время на раздумье, пояснил Белостоцкий. Власти региона активно участвуют в том, чтобы сохранить жизнь каждого ребенка, подытожил он.

Ранее от проведения абортов отказались частные клиники Крыма. В республиканском Минздраве уточнили, что теперь искусственное прерывание беременности на полуострове будет проводиться только в государственных больницах.

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      Алан Босиков
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