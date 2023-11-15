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12:11, 15 ноября 2023Россия

Власти российского региона захотели наказывать жителей за склонение к абортам

В Калининградской области захотели наказывать за склонение женщин к абортам

Фото: Birute Vijeikiene / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области захотели ввести штрафы за склонение к аборту. Текст законопроекта опубликован на сайте регионального парламента.

Под склонением к аборту в документе понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности. Субъектом правонарушения в случае принятия закона будет считаться врач, а также иные лица, которым в соответствии с законом могут быть переданы сведения о состоянии здоровья беременной женщины.

Нарушение повлечет за собой административную ответственность в соответствии с региональным законодательством. О какой именно ответственности может идти речь, в документе не уточняется. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, регионы могут самостоятельно устанавливать наказание за совершение административных правонарушений в виде предупреждения или административного штрафа.

В ноябре частные клиники Крыма отказались от проведения абортов. Также от проведения абортов отказались частные клиники Курской области.

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      Алан Босиков
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