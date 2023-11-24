По всей России выступают против запрета абортов. Что говорят врачи, демографы и активисты?

Эксперты предупредили о росте числа подпольных абортов из-за их ограничений в РФ

Медики, демографы и активисты по всей России выступают против запрета абортов. После того как сразу в нескольких регионах процедуру убрали из списка услуг частных клиник и ввели наказание за «склонение к абортам», возник бурный общественный резонанс, что привело к появлению петиций с просьбой отменить новые законы и ограничения. «Лента.ру» изучила аргументы противников этих инициатив, а также их предложения в качестве альтернативы запрету абортов.

Россияне создают петиции с требованием остановить ущемление репродуктивных прав женщин

Жители Нижегородской области написали коллективное письмо губернатору Глебу Никитину с требованием отозвать законопроект о запрете абортов в частных клиниках по всей стране и о сокращении срока, при котором можно прерывать беременность, с 12 до 8 недель, внесенный в заксобрание региона 17 ноября.

На данный момент обращение подписали более четырех тысяч человек. Его авторы со ссылкой на ВОЗ отмечают, что ограничение права на аборт ухудшает психологическое и физическое здоровье женщин. Помимо этого, они подчеркивают, что право россиянок самостоятельно решать вопрос о материнстве закреплено в части 1 статьи 56 федерального закона «Об основах здоровья», поэтому региональная инициатива будет ему противоречить.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Помимо этого подчеркивается, что женщина узнает о нежелательной беременности на сроке в шесть-семь недель. Авторы письма считают, что отмена абортов в частных клиниках вызовет поток очередей в государственных медучреждениях, в результате чего придется ждать еще несколько недель, а это, в свою очередь, увеличит риск осложнений.

Женщина, у которой протекает нежелательная беременность, не сохранит ее из-за сокращения времени на принятие решения. Это приведет не к повышению рождаемости, а к росту подпольных абортариев и женской смертности жители Нижегородской области

Также в пример приводится опыт Польши. Там аборты запрещены, однако уровень рождаемости ниже российского. «В качестве альтернативы предлагаем организацию дополнительных проверок в частных и государственных клиниках по проведению всех мер безопасности, а также необходимых норм», — говорится в письме.

20 сентября похожую петицию создали жители Калининградской области, где также готовятся запретить аборты в частных клиниках. Ее авторы называют запрет абортов насильственной мерой, которая лишает женщин права выбора и свободы. На момент написания материала обращение подписали свыше 28 тысяч человек.

Кроме того, противницы запрета абортов пишут обращения в Госдуму и российское правительство. Примерный текст обращения распространяется по закрытым группам в социальных сетях.

В частных клиниках Санкт-Петербурга раскритиковали идею вывести аборты из числа их услуг

Госдума направила в «Ассоциацию частных клиник Санкт-Петербурга» запрос с просьбой оценить инициативу патриарха Кирилла о запрете абортов в коммерческих медучреждениях.

В ответ на запрос ассоциация обратилась к председателю комитета по охране здоровья нижней палаты парламента Бадме Башанкаеву и подчеркнула, что медучреждения, где аборт входит в список услуг, выполняют ее исключительно по медицинским показаниям. В организации также не согласились с позицией о коммерческой заинтересованности в абортах. Там объяснили, что экономический анализ данных по Санкт-Петербургу и большинству российских регионов показал, что стоимость обращения за прерыванием беременности в клиники с лицензией не может конкурировать с потенциальными доходами от услуг по скринингу, обследованию, консультированию, ведению беременности, родам и наблюдению за ребенком.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Запрет абортов в частных клиниках в ассоциации посчитали дискриминацией. Там напомнили, что в государственных медучреждениях прерывают беременность не только в рамках ОМС, но и платно, извлекая из этого коммерческую выгоду. По мнению представителей организации, тот факт, что инициатива касается только частных учреждений, идет вразрез со статьей 8 Конституции, в пункте 2 которой сказано, что в России все виды собственности, в том числе частная и государственная, защищаются в равной степени.

Помимо этого, в ассоциации предостерегли, что запрет абортов в частных клиниках приведет к росту подпольных абортов.

По данному фактору возникает дополнительный риск широкого распространения теневого сектора искусственного прерывания беременности, ведущего в том числе и к росту осложнений, и многим другим негативным последствиям Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга

В ассоциации призвали проанализировать информацию о количестве процедур прерывания беременности по различным показаниям как в частных, так и в государственных клиниках. «И только на основе детального анализа и статистического обоснования необходимо предлагать принятие зачастую непопулярных как у пациентов, так и в медицинском сообществе решений и нормативно-правовых актов, связанных с запретами и ограничениями», — резюмировали авторы письма.

В качестве альтернативы запрету абортов в коммерческих клиниках ассоциация предложила ввести программу сертификатов по ведению беременности, аналогичным «родовым сертификатам», а также организовать софинансирование отдыха семей, планирующих беременность, и программ сопровождения беременности в рамках системы ОМС за счет участия прошедших дополнительную сертификацию частных клиник.

В правительстве Санкт-Петербурга назвали запрет абортов в частных клиниках преждевременным

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что вывод процедуры прерывания беременности из списка услуг частных клиник преждевременен. «На сегодняшний день нет юридических оснований для отказа частной медицинской организации в выдаче лицензии на осуществление деятельности по искусственному прерыванию беременности», — заявили в ведомстве.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Там также рассказали, что лицензия на проведение абортов есть у 343 медорганизаций города, 275 из которых частные. Согласно статистике, в которой не учитываются коммерческие учреждения, в 2022 году за услугой обратились 3774 женщины. 3592 из них получили консультацию в центрах медико-социальной поддержки, после чего от прерывания беременности отказались 686 местных жительниц.

Почему запрет абортов в России не повысит рождаемость?

В России отсутствует связь между абортами и рождаемостью, заявил научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов. По его словам, россияне обладают контрацептивной грамотностью и имеют свободный доступ к средствам защиты от нежелательной беременности.

Ефремов объяснил, что в статистике по абортам в России учитываются все беременности, которые не завершились родами. В нее попадают выкидыши и прерывание беременности по медицинским показаниям. По мнению эксперта, из-за незнания особенностей этой статистики может возникнуть убеждение, что запрет процедуры приведет к росту рождаемости.

Искусственные прерывания беременности по желанию женщины без показаний составляют меньшую часть абортов в России (менее 180 тысяч в год, по данным Минздрава, и их число сокращается ежегодно примерно на 10 тысяч), а из всех беременностей это менее 10 процентов Игорь Ефремов демограф

Исходя из этих данных, Ефремов сделал вывод, что показатель абортов в России не выше, чем в других развитых странах, где прерывание беременности по желанию женщины легально.

Эксперт допустил, что полный запрет абортов в России на один год повысит рождаемость на несколько десятков тысяч, однако спустя два-три года рождаемость упадет. «Вдобавок могут распространиться опасные для жизни и здоровья женщин практики провоцирования выкидышей, нелегальных искусственных абортов, также может вырасти младенческая смертность от внешних причин», — сказал он.

О том, что запрет абортов не решит проблем демографии, также заявил президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак. «Наша страна имеет собственный крайне негативный опыт запрета абортов, результатом которого стало обращение женщин для искусственного прерывания беременности в немедицинские учреждения — "подпольные абортарии"», — заявил он, добавив, что также это вызвало рост случаев вмешательства в процесс беременности в домашних условиях.

О запрете легко говорят люди, не имеющие отношения к медицине, и те, кто не имеет отношения к охране здоровья и медицинской помощи женщинам. Они не знают и не понимают последствий таких ограничений. Им не грозит оказаться у постели умирающих женщин. Им не грозит общественное осуждение Владислав Корсак репродуктолог

В свою очередь, демограф Игорь Ефремов обратил внимание, что во всем мире развитие законодательства об абортах направлено на их легализацию. Запреты инициировались лишь в США в 2022 году, а также в Польше в 1993 и 2020 годах. «В США, судя по оперативным данным, запрет абортов в значительной части штатов привел лишь к всплеску абортного туризма между штатами, а также к росту младенческой смертности», — заявил он, отметив, что в обеих странах ограничения были связаны с религиозно-политической дискуссией в обществе.

Запретить аборты в частных клиниках призвал патриарх Кирилл

В мае 2022 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить проведение абортов в частных клиниках. По его мнению, эти меры должны помочь в защите прав ребенка на жизнь. Помимо этого, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) назвал аборты по полису ОМС и их позиционирование как бесплатной медицинской услуги, финансируемой за счет налогов, «большой моральной проблемой нашего общества», которое переживает демографический кризис.

Патриарх также предложил распространить закон о запрете склонения к абортам, принятый в ряде российских регионов, на всю страну. Он призвал другие субъекты поддержать инициативу и понадеялся на принятие соответствующего федерального закона.